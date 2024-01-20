VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
İlker'den müzikal atak
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Sokak ortasında bağırdı
"Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
20 Ocak 2024 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 07:45:00

Pakistan: İran ile yaşanan "küçük sorunların" çözümü diyalog ve diplomaside yatıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, İran ile yaşanan küçük sorunların çözümünün diyalog ve diplomaside yattığını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, başkent İslamabad'da Başbakan Anvarul Hak Kakar liderliğinde, hükümete güvenlik ve dış ilişkilerde tavsiyede bulunan Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, katılımcılara, İran ile Pakistan arasındaki mevcut durumu etkileyen siyasi ve diplomatik gelişmeler ve bunun bölgedeki güvenliğe etkisiyle ilgili bilgi verildiği aktarıldı.

Pakistan ordusunun ülkenin egemenliğinin sebepsiz ve hukuksuz şekilde ihlal edilmesine karşı verdiği profesyonel yanıta övgüde bulunulan açıklamada, Pakistan halkının güvenlik ve emniyetinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, sınırlardaki son durum ve bu tür ihlallere karşı kapsamlı şekilde cevap vermek için gereken hazırlıklar hakkında katılımcılara bilgi verildiğine işaret edilerek, "Toplantıda, iki ülkenin karşılıklı olarak diyalog ve diplomasi yoluyla küçük huzursuzlukların üstesinden gelebilecekleri ve tarihi ilişkilerini daha da derinleştirmenin yolunu açabilecekleri sonucuna varıldı." ifadelerine yer verildi.

Pakistan ile İran arasında çok sayıda iletişim kanalı bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, bölgesel barış ve istikrar doğrultusunda İslamabad ve Tahran'ın birbirlerinin güvenlik endişelerini gidermek için bu iletişim kanallarını kullanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün dokunulmaz ve kutsal olduğu, herhangi bir bahaneyle bunu ihlal etme girişimine devletin tüm gücüyle karşılık vereceği yönündeki sarsılmaz kararlılık yinelendi.

"İLİŞKİLER 16 OCAK ÖNCESİNE DÖNMELİ" VURGUSU

Öte yandan, Başbakan Kakar, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan ile İran'ın tarihsel olarak kardeşlik ve işbirliği ilişkilerine sahip olduğunu belirtti.

Kakar, İslamabad ile Tahran arasındaki ilişkilerin 16 Ocak öncesine dönmesi için adımlar atılmasının her iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda Pakistan, İran tarafından gelen tüm olumlu tedbirleri memnuniyetle karşılayacak ve karşılık verecektir." diye konuştu.

İRAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Etiketler : pakistan iran diyalog diploması
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Doğal güzeller

Doğal güzeller
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX