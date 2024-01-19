VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile telefonda görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha belli oldu
Eski İsrailli Başbakandan erken seçim çağrısı: "Çok geç olmadan!"
Başkan Erdoğan'dan CHP ve DEM'e tepki: "Birlikte takoz koyuyorlar"
İzmir merkezli "naylon fatura" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
19 Ocak 2024 Cuma 16:49:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 16:49:00

Pakistan ile İran, artan tansiyonun ardından gerilimi azaltma sinyali verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan ile İran, hava saldırıları nedeniyle artan tansiyonun ardından aralarındaki gerilimi azaltma sinyali verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey diplomat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslamabad'ın Tahran ile gerginliği tırmandırmak gibi bir niyetinin olmadığını kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bu akşam saatlerinde görüşmesinin beklendiğini bildirdi.

İranlı diplomat Seyid Resul Musevi, X'ten yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyondan sadece İran ile Pakistan'ın düşmanları ve teröristlerin fayda sağlayacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan ve Batı Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rahim Hayat Kureyşi, sosyal medyadan Musevi'nin duygularını paylaştığını kaydederek, iki ülke arasındaki tüm meselelerin pozitif diyalogla çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Kureyşi, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri tanımlayan güveni onarmanın önemli olduğunun, terör dahil ortak zorluklarla mücadelenin koordineli eylem gerektirdiğinin altını çizdi.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Müdessir de ülkesiyle İran arasındaki işbirliği ve karşılıklı güvenin karmaşık bölgesel ortamda barış ve istikrar için çok önemli olduğunu vurguladı.

İRAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan, dün erken saatlerde İran'ın sınır bölgesindeki köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi, Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları noktalara" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

Etiketler : tansiyon azaltma saldırı gerilimi Pakistan-İran gerilimi
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX