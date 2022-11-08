Pakistan, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan felaket için tazminat arayışında

Ulusal basındaki haberlere göre, Şerif, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi (COP27) kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Şerif, ülkesinin artan kamu borcunun sel sonrası toparlanmayı engellediğini belirterek, "Milyonlarca insan barınma veya geçinme kaynağı olmadan kışa giriyor. Kadınlar ve çocuklar onların temel ihtiyaçlarını korumamız için bize bakıyor" dedi.

Ellerindeki tüm kaynakları selzedeler için harekete geçirdiklerini ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Şerif, ülkede altyapının yıkık ve tarım arazilerinin kullanılamaz halde olduğunu belirtti.

Şerif, iklim değişikliğinin yol açtığı sel felaketinin 30 milyar dolar zarara yol açtığına işaret ederek, borçların hafifletilmesine ve zarar sebebiyle tazminat arayışında olduklarını söyledi.

PAKİSTAN'DAKİ SELLERDE 1739 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 1739 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 13 bin kişi yaralanmıştı.

Sel sonrası hasara uğrayan veya yıkılan 2 milyondan fazla evin, yaklaşık 24 bin okulun, 1500 sağlık tesisinin ve 13 bin kilometre yolun bakımdan geçirilmesi veya yeniden yapılması gerekiyor. Ülkede yıkılan diğer yapılar arasında çok sayıda köprü, otel ve baraj da yer alıyor.

Küresel karbon emisyonunda yüzde 0,8 payı olan Pakistan'ın sel felaketi sonrası karşı karşıya bulunduğu hasarın maliyetinin, 30 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu miktar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10'undan fazlasına tekabül ediyor.