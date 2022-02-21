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21 Şubat 2022 Pazartesi 00:42:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 00:42:00

Pakistan, hava kuvvetlerini J-10C Çin üretim savaş uçağı ile güçlendiriyor

Kaynak: AA / Akşam

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Pakistan, hava kuvvetlerini Çin üretimi savaş uçakları ile güçlendiriyor. Çinli analistler, J-10C savaş uçaklarını satın almasının her iki taraf için de önemli olduğunu belirtti.

Çinli analistler, Pakistan'ın Çin'in J-10C savaş uçaklarını satın almasının her iki taraf için de önemli olduğunu belirtti.

Global Times'taki habere göre, sosyal medyada Pakistan Hava Kuvvetleri işaretinin J-10C savaş uçağı üzerinde yer aldığı görüntülerin yayılmasının ardından, Çinli analistler, Pakistan'ın bu savaş uçaklarını almasının her iki ülke için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğine övgüde bulunan analistler, Pakistan'ın bu uçakları almasıyla, ordusunun savaş yeteneklerinin artacağı ve Çin'in havacılık ekipmanlarının tanıtımına yardımcı olacağı yorumunda bulundu.

Shipborne Weapons dergisinin Baş Editörü Şi Hong, Global Times'a yaptığı açıklamada, "J-10C, orta büyüklükte bir savaş uçağı ve şu anda Pakistan Hava Kuvvetlerinde hizmet veren JF-17 adlı Çin ve Pakistan'ın ortaklaşa geliştirdiği savaş jetinden daha güçlü." ifadesini kullandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Aralık 2021'de medyaya verdiği demeçte, 23 Mart 2022'de Pakistan'ın Cumhuriyet Bayramı için düzenlenecek gösteri uçuşu sırasında J-10C'lerin tanıtılacağını söylemişti.

Etiketler : Pakistan savaş uçağı Çinli analistler
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