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28 Ekim 2023 Cumartesi 12:18:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 12:18:00

Pakistan Cumhurbaşkanı: Kardeşim Erdoğan, Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi

Kaynak: AA

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Gazze'de yaşananların çok acı bir mesele olduğunu ifade ederek, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi. İslam dünyasının da bu konuda cesur duruş sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arig Alvi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 100. yıl dönümü dolayısıyla Pakistan halkı ve hükümeti adına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Alvi, Cumhuriyet'in, 29 Ekim 1923'te Türkiye'nin Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmatik liderliği altında kurulduğuna işaret ederek, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan'ın kuruluşlarından önce bu bölge ve Türkiye arasında büyük bir ilişki olduğunu ifade eden Alvi, Rus savaşlarında Türklerle birlikte savaşmak için bu bölgeden çok sayıda kişinin gönderildiğini anımsattı.

Alvi, yine bu bölgeden yardım malzemelerinin Türkiye'ye iletildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin de bunlara daima karşılık verdiğini dile getirdi.

"ERDOĞAN, GAZZE KONUSUNDA CESUR DURUŞ SERGİLEDİ"

İslam dünyasındaki meselelere de değinen Alvi, mevcut ve önceki Türk hükümetlerinin İslam dünyasının sorunları konusunda büyük liderlik gösterdiklerinin altını çizdi.

Alvi, Türkiye ile Pakistan arasındaki olağanüstü ilişkinin dünya meselelerinde karşılıklı anlayış temeline dayandığını vurgulayarak, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında durduğunu aktardı.

Gazze'de yaşanan vahşet karşısında Türkiye'nin büyük bir liderlik gösterdiğini belirten Alvi, "Kardeşim Erdoğan Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi. İslam dünyasının da bu konuda cesur duruş sergileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ANADOLU VE ENDÜLÜS, HER DİNDEN İNSANA KUCAK AÇTI"

Alvi, Gazze'de yaşananların çok acı bir mesele olduğunu dile getirerek, "Hem Keşmir hem de Gazze. Fakat Gazze'de yaşananlar dünyada yaşanan hiçbir şeyle kıyaslanamaz." dedi.

Son 4-5 yüzyılda Avrupa'nın başına gelen her meselede Anadolu'nun onlara her zaman kucak açtığını anımsatan Alvi, "Dünya, Müslümanların tarih boyunca Anadolu ve Endülüs'te her dinden insana nasıl kucak açtığını unuttu." diye konuştu.

"YAŞASIN PAKİSTAN TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ VE DOSTLUĞU"

Cumhurbaşkanı Alvi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlere atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü liderliğinde muazzam bir ilerleme kaydedildiğine inandığını söyledi.

Alvi, iki ülke arasında geçmişte var olan ve gelecekte de var olacak kardeşlik bağlarına vurgu yaptı ve Türkçe şu ifadeleri kullandı:

"Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği ve dostluğu!"

Etiketler : recep tayyip erdoğan pakistan arig alvi gazze
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