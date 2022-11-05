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05 Kasım 2022 Cumartesi 23:00:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 23:00:00

Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarına ret

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lahor'da basın toplantısı düzenledi.

Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'a çağrıda bulunarak Han'a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.

"Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim"

Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim." dedi.

Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok." diye konuştu.

Han'ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.

PENCAP EYALETİNE SUÇLAMA

Pencap'ta hükümetin İmran Han'ın partisinde olduğunu ifade eden Şerif, saldırı meselesinin de Pencap hükümetine sorulması gerektiğini belirtti.

Şerif, saldırının 3 Kasım'da yapılmasına rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığıyla ilgili ise yine Pencap yönetimini işaret etti.

Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, FIR olarak isimlendiriliyor.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İmran Han
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