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26 Nisan 2023 Çarşamba 00:08:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 00:08:00

Pakistan Başbakanı Şerif'ten, Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik uçağı Hürjet için Erdoğan'a tebrik

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Şerif, Twitter paylaşımında "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaşmıştı.

Etiketler : Şerif Twitter Erdoğan Pakistan
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