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25 Temmuz 2023 Salı 20:33:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 20:33:00

Pakistan Başbakanı Şerif: Kur'an-ı Kerim'in yakılması iğrenç ve şeytanca

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını "iğrenç ve şeytanca" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Başbakan Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Danimarka'da Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından dolayı dünya genelindeki Müslümanların acı çektiğini belirtti.

Şerif, tekrar eden bu "iğrenç ve şeytanca" olayların, inançlar arası uyumu zedelemek, barış ve uyuma zarar vermek, dini nefret ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) yaymak gibi uğursuz bir hesabı olduğunu ifade etti.

Devlet başkanlarına ve dini liderlere çağrıda bulunan Şerif, bu tür tiksindirici uygulamalara son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şerif, yanlış yola sapmış bir avuç sapık ve şeytani kişilerin, milyarlarca insanın duygularını incitmesine ve bu kişilerin alçakça planlarını dikte etmelerine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Etiketler : Pakistan pakistan başbakanı danimarka
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