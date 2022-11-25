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25 Kasım 2022 Cuma 00:57:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 00:57:00

Pakistan Başbakanı Şerif bugün Türkiye'ye gelecek

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere 25-26 Kasım'da İstanbul'a ziyaret gerçekleştirecek.

Etiketler : Pakistan türkiye ziyaret Şahbaz Şerif
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