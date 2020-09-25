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Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı
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25 Eylül 2020 Cuma 22:39:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 22:39:00

Pakistan Başbakanı Han'dan, BM'ye Keşmir'de insanlığa karşı işlenen suçları soruşturma çağrısı

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası topluma Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlallerini soruşturma ve insanlığa karşı suç işleyen Hindistanlı sivil ve askerlerin yargılanması çağrısı yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

Hindistan'ı "işgal ettiği Keşmir'de aldığı yasa dışı önlemlerle Keşmir halkının kimliğini ortadan kaldırmakla" suçlayan Han, Hindistan hükümetinin Müslümanlara yönelik tutumunu "Nazi nefretine" benzetti.

Han, Hindistan'ın, Kovid-19 salgını sırasında Müslümanlara yönelik "ayrımcı politikalar uyguladığını", hükümetin "azınlıkları virüsü yaymakla" suçladığını ve "çoğu zaman tedaviden mahrum bıraktığını" söyledi.

Keşmir'de yaklaşık "13 bin gencin hapsedildiğini ve binlercesinin işkence gördüğünü" belirten Han, BM'ye Keşmir'deki insan hakları ihlallerini soruşturma ve insanlığa karşı suç işleyen Hindistanlı sivil ve askerlerin yargılanması çağrısında bulundu.

BM GENEL KURULU "ULUSLARARASI İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE GÜNÜ" İLAN ETMELİ

Küresel sorunların aynı zamanda ırkçılık, nefret söylemi ve azınlıklara karşı şiddeti ve bu trendlerin ise İslamofobi'yi artırdığına dikkati çeken Han, BM Genel Kuruluna "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan etmesini teklif etti.

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