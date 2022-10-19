Özel doktoru Sekib Sokolovic merhum Aliya İzetbegoviç'i anlattı: Hem insan hem de karakter olarak büyük bir insandı

Özel doktoru Sekib Sokolovic merhum Aliya İzetbegoviç'i anlattı: Hem insan hem de karakter olarak büyük bir insandı

Eski Yugoslavya döneminde Müslüman Boşnakların dini ve milli bilincini uyandırmak için mücadele eden ve bu uğurda iki kez hapse atılan, 19 Ekim 2003'te vefat eden, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in özel doktoru Sokolovic, merhum Cumhurbaşkanı'yla hatıralarını AA muhabirlerine anlattı.

Emekli kardiyolog Sokolovic, "Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, savaş yıllarının ardından evinde kalp krizi geçirdi. Ben, bu durum üzerine evlerine çağrıldım. Elektrokardiyografi (EKG) çektim ve kalp krizi geçirdiğini anladım. Sonrasında üniversite kliniğini aradım ve odasını hazırlamalarını söyledim." ifadesini kullandı.

İzetbegoviç'in tedavi sürecinde doktorların tavsiyelerini dinleyen iyi bir hasta olduğunu söyleyen Sokolovic, "Hem insan hem de karakter olarak büyük bir insandı. Her anlamda erişilebilir, yumuşak ve merhamet sahibi birisiydi. Sahip olduğu merhamet, ona cumhurbaşkanı olsa da kolayca ulaşabilme fırsatı veriyordu. Dinimizin de istediği 'sadeliği ve merhameti' kendisinde hissedebilirdiniz. O, dindar ve her anlamda iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

"Aliya İzetbegoviç, mütevazi koşullarda daha rahat hissederdi"

Cumhurbaşkanlığı uçağı ile yurt dışı seyahatlerinde de İzetbegoviç'in yanında bulunduğunun altını çizen Sokolovic, "Cumhurbaşkanlığı uçağında, daha fazla konfor sahibi olabilirsiniz ama Cumhurbaşkanı, insanın konforlu ortamlarda her zaman iyi hissetmediğini, mütevazi koşullarda daha rahat hissettiğini söylerdi. O konfor, kendisi için bir şey ifade etmiyordu." diye konuştu.

Sokolovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzetbegoviç'i ziyaret ettiği yılları da iyi hatırladığını dile getirdi.

İzetbegoviç'in iyi bir satranç oyuncusu olduğunu vurgulayan Sokolovic, "Tahran'da bulunduğumuzda, boş bir zamanımızda satranç oynamıştık. İyi bir satranç oyuncusu olsam da kendisi benden çok daha iyiydi." dedi.

Sokolovic, "Çok mütevazi bir insandı. Bir toplantıya katılmak için Pentagon'a gittik, FBI ve CIA'ya ait güvenlik araçları bizi bekliyordu. Saat 13.00 sıralarıydı ve Cumhurbaşkanı'nın bana, 'Haydi önce öğlen namazını kılacağız.' dediğini hatırlıyorum. Onun odasında namaz kıldıktan sonra hareket ettik." diye konuştu.

"Askerlerimin yediği yemekten verin"

Aliya İzetbegoviç'in Bosna Hersek'teki savaş yıllarında askerlerine büyük önem verdiğine dikkati çeken Sokolovic, "Savaş koşulları olsa da cumhurbaşkanına iyi bir yemek verilmesi normaldir ancak Aliya, her zaman 'Askerlerimin yediği yemekten verin.' derdi ve askerlerle aynı yemeği yerdi." ifadelerini kullandı.

Sokolovic, İzetbegoviç'in bu özelliğinin ne kadar büyük bir kişilik olduğunun ispatı olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı'nın hem Batı hem Doğu için de büyük bir önem ifade ettiğini, bunun cenazesine olan katılımla da görüldüğünü söyledi.

Aliya İzetbegoviç

"Bilge Kral" olarak tanınan ve Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Antlaşması'nı Bosna halkı adına imzalayan Aliya İzetbegoviç, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Şamats şehrinde 1925'te dünyaya geldi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzetbegoviç, sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden istifa etti, partisinin 2001'deki kongresinde de genel başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanınan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da hayatını kaybetti.

Vefatından önce Aliya'nın son görüştüğü devlet adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gömüldü.

Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan Aliya, ardında "Doğu ve Batı Arasında İslam", "İslam Deklarasyonu", "Özgürlüğe Kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve "Köle Olmayacağız" gibi eserler bıraktı.