Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti

Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım çalışmalarında yer almak amacıyla Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın Taşkent Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, Özbek kurtarma ekibinin ihtiyaç duyulan depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında bulunacağı kaydedilirken, Özbek ekibinin arama-kurtarma çalışmalarında gereken özel araç ve ekipmanları yanlarına aldığı duyuruldu.

Açıklamada, uçakta ayrıca depremden zarar görenler için temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin de bulunduğu aktarıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün hükümete Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekibi ve insani yardım gönderme talimatı vermişti.