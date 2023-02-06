Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti
Kaynak: AA
Özbekistan'dan Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenlere yardım çalışmalarında yer almak amacıyla Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın Taşkent Havaalanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği bildirildi.
Açıklamada, Özbek kurtarma ekibinin ihtiyaç duyulan depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında bulunacağı kaydedilirken, Özbek ekibinin arama-kurtarma çalışmalarında gereken özel araç ve ekipmanları yanlarına aldığı duyuruldu.
Açıklamada, uçakta ayrıca depremden zarar görenler için temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin de bulunduğu aktarıldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün hükümete Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ekibi ve insani yardım gönderme talimatı vermişti.
- ABD Dışişleri: Amerikan arama-kurtarma ekipleri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek
- Belarus, Türkiye'ye deprem nedeniyle arama kurtarma ekibi gönderecek
- Özbekistan'dan kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti
- Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopulos, Akar'a taziyelerini iletti
- Kanada Başbakanı Trudeau: Türkiye'ye yardım yapmaya hazırız
- Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu