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27 Nisan 2022 Çarşamba 18:31:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 18:31:00

Özbekistan'da 30 yılda 3 binden fazla tarihi eser çalındı

Kaynak: AA

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Özbekistan'da son 30 yılda ülke genelindeki 14 müzeden 3 binden fazla tarihi ve nadir varlığın çalındığı açıklandı. Kültürel mirasa 300 milyon dolardan fazla zarar verildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, turizmin geliştirilmesinde müzelerin rolünün artırılmasına ilişkin düzenlenen hükümet toplantısında, ülkedeki müzelerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mirziyoyev konuşmasında, yapılan denetleme ve incelemeler sonucunda, ülke genelindeki 14 müzeden 3 binden fazla tarihi ve kültürel varlığın çalındığının veya kaybolduğunun ortaya çıktığına dikkati çekti.

Buhara Devlet Müzesi'nde yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki 81 varlığın sahtesiyle değiştirildiğinin, İçan Kale Devlet müzesinde muhafaza edilen 100'den fazla kültürel varlığın ise orijinaliyle eşleşmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Kültürel mirasa verilen zarar 300 milyon doları aştı

Yapılan çalışmaların ardından son 30 yılda kültürel mirasa verilen zararın miktarının 300 milyon doları aştığını ifade eden Mirziyoyev, yıl sonuna kadar ülkedeki müzelerde bulunan tüm tarihi ve kültürel varlıkların dijital olarak kayda alınması için bilgi bankası oluşturulacağını söyledi.

Taşkent, Semerkant, Buhara, Hive, Kokand gibi tarihi şehirleri ile bilinen Özbekistan'da binden fazla tarihi ve kültürel yapı ile çok sayıda müze bulunuyor.

Etiketler : Özbekistan Taşkent Buhara
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