Özbekistan-Kazakistan ilişkileri müttefiklik düzeyine çıkarılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı.

Görüşmede Mirziyoyev, Kazakistan'ın ülkesinin en yakın ve en güvenilir ortağı olduğunu belirterek çok yönlü ve karşılıklı yarar sağlayan Özbekistan-Kazakistan işbirliğinin her alanında önemli sonuçlar elde ettiğini söyledi:

"Özbek ve Kazak halkları sadece yakın komşular değil, aynı zamanda ortak tarihi miras, kültürel ve manevi değerlerle birbirine bağlı kardeşlerdir. Bu kardeşlik bizim değer verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz paha biçilmez varlığımızdır. Kaderimiz aynı olduğu kadar ortak bir geleceğimiz de var, ben buna inanıyorum. Halklarımızın tarihi ve kaderi birbirine sıkı sıkıya bağlı, bizler et ve tırnak gibi kenetlenmiş halklarız. Sorunlarımızı da birlikte çözüyoruz."

Bugün imzalayacakları müttefiklik anlaşması ve devlet sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmanın tarihi belgeler olduğunu, Özbekistan-Kazakistan ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacağını ve ikili stratejik ortaklık ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaracağını kaydeden Mirziyoyev, şöyle devam etti:

"Müttefiklik ilişkileri devletlerarası işbirliğinin en üst düzeyi ve karşılıklı güvenin bir göstergesidir. Bu belgede ortak geleceğimizi birlikte inşa etme arzumuzu teyit ediyoruz. Devlet sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşma, ilişkilerimizin gücünün bir kanıtıdır ve bölgede barış ve güvenlik hedeflerine hizmet edecektir. Sınırlarımız her zaman dostluk ve iyi komşuluk bölgesi olmuştur ve olmaya devam edecektir."

"İKİLİ İLİŞKİLERİN YÜKSEK SEVİYESİ MEMNUNİYET VERİCİ"

Tokayev ise ikili ilişkilerin yüksek seviyesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek "Kazakistan ve Özbekistan, halklarımızın ortak tarihi ve kardeşlik bağlarına dayalı güçlü ve uyumlu ilişkiler kurmuş bulunuyor." diye konuştu.

Tokayev, imzalanacak anlaşmaların ikili ilişkilerde yeni ufuklar açacağını ve iki ülkenin daha fazla yakınlaşmaya yönelik ortak çabalarını tam yansıtacağını belirtti.

ORTAK BİR DIŞ TİCARET ŞİRKETİNİN KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Kazakistan-Özbekistan ilişkilerinin güçlenmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı Mirziyoyev'e teşekkür eden Tokayev, Özbekistan'da Mirziyoyev'in inisiyatifiyle hayata geçirilmekte olan anayasal reformları desteklediklerini, bu reformların Özbekistan'ın kalkınması için sağlam bir temel oluşturacağını vurguladı.

Görüşmede liderler, bu müzakerelerin Özbekistan-Kazakistan stratejik ortaklığı ve müttefiklik ilişkilerinin gelişmesine yeni ve güçlü bir ivme kazandıracağına olan güvenlerini dile getirdi.

Enerji, otomotiv, kimya, elektronik, inşaat, lojistik ve diğer sektörlerde önemli projelerin birlikte hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, ileriki yıllarda yoğun talep gören ürünlerin karşılıklı arzını artırmak amacıyla başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma grubunun oluşturulmasını ve ortak bir dış ticaret şirketinin kurulmasını kararlaştırdı.

Liderler, ayrıca enerji tesislerinin modernizasyonu ve inşası, jeolojik keşif ve doğal gazın derin işlenmesine ilişkin enerji alanındaki projeleri birlikte hayata geçirme ve ülkelerin transit ve taşımacılık alanındaki imkanlarını birlikte kullanma konularında mutabık kaldı.

MÜTTEFİKLİK ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Tokayev, Özbekistan ile Kazakistan arasında müttefiklik ilişkilerinin kurulmasına ve Özbekistan-Kazakistan devlet sınırının çizilmesine ilişkin anlaşmalara imza attı.

İki ülke arasında ayrıca Orta Asya Uluslararası Endüstriyel İşbirliği Merkezi kurulmasına ilişkin protokol, çevre koruma, eğitim, stratejik reformlar, e-ticaretin geliştirilmesi, ormancılık, enerji, kimya, nakliye, lojistik ve kamu hizmeti alanlarında işbirliği anlaşmaları ile iki ülkenin bölgeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin yol haritalarının da bulunduğu 15 belge imzalandı.