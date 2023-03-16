"Özbekistan halkı 'Türkiye seninleyiz' diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özbekistan halkının, dostlarının başına gelen bu zorlu günlerde hep bir ağızdan "Türkiye seninleyiz" diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a depremde ölenler için bir kez daha taziyelerini ileten Mirziyoyev, dost Türkiye topraklarındaki benzeri görülmemiş yıkıcı depremlerin sonsuz bir üzüntü ve acıya neden olduğunu, bu korkunç felaket sonucu çok değerli anne babaların, kardeş ve bacıların, çocuk ve evlatların hayatını kaybettiğini ve mağdur olduğunu, hiçbir şeyin bu kaybın yerini dolduramayacağını belirtti.

Kardeş halkların binlerce yıldır karşılıklı uyum, birlik ve dayanışma içinde çeşitli zorlukları ve sorunları cesurca aştığına dikkati çeken Mirziyoyev, "Özbekistan halkı, dostlarımızın başına gelen bu zorlu günlerde hep bir ağızdan 'Türkiye seninleyiz' diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu." dedi.

Bu korkunç faciada hayatını kaybeden on binlerce masum insanın hatırasını asla unutmayacaklarını dile getiren Mirziyoyev, "Vaktinden önce hayatını kaybeden tüm insanların parlak hatırasına özel bir saygı göstermek amacıyla her yıl 6 Şubat'ın TDT çerçevesinde 'Kurbanları Anma ve Dayanışma Günü' ilan edilmesini teklif ediyorum. Biz, depremin merkezlerinden biri olan ve Özbek arama kurtarma ekibinin görev aldığı Hatay'a bağlı Ovakent'te yapılacak inşaat çalışmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Burada inşa edeceğimiz güzel evler, modern okul ve altyapı tesislerinin yakın dostluğumuz ve dayanışmamızın parlak bir simgesi olacağına eminim." diye konuştu.

Mirziyoyev, ayrıca afetten etkilenen bölgelerden gelen yaşlıları ülkesine davet ederek sağlıklarına kavuşmaları ve dinlenmeleri, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi ve Bahaüddin Nakşibend gibi büyük atalarının türbelerini ziyaret etmeleri için tüm koşulları sağlayacaklarını söyledi.

Mirziyoyev, acil durumların önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla teşkilat bünyesinde sistematik işbirliği platformunun oluşturulmasını ve bu platform çerçevesinde belirli mekanizmaların kurulmasını önerdi.

Bu çerçevede teşkilat bünyesinde doğal afetlerin ve acil durumların önlenmesine yönelik çok taraflı bir anlaşmanın geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Mirziyoyev, ayrıca acil durum bakanlıkları arasındaki işbirliklerinin önemli ölçüde etkinleştirilmesi, ilgili bakanlıkların bir sonraki toplantılarında en öncelikli alanlarda ortak eylem programının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyev, ayrıca böylesine beklenmedik ve zor zamanlarda sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için yardımlaşma mekanizması oluşturulmasının önemini vurguladı.