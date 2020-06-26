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Oxford Üniversitesi açıkladı: İşte koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke
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26 Haziran 2020 Cuma 12:19:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:28:00

Oxford Üniversitesi açıkladı: İşte koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke

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İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda.

Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede ölüme neden olan salgına karşı alınan önlemler ise pek çok bölgede gevşetilmiş durumda.

Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi koronavirüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı.

NTV.com.tr'nin haberine göre, İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste (KOVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

Bu açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi, bu sonuçlara 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştı.

Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

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