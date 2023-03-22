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22 Mart 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 12:00:00

Orta Doğu ülkelerinin çoğunda ramazan yarın başlıyor, bazılarında ise bugün hilal gözlenecek

Kaynak: AA

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14 Arap ülkesi ile İran'da ramazan ayının yarın başlayacağı duyuruldu. Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas'ta ise bugün yapılacak hilal gözleminin ardından açıklanacak.

Suudi Arabistan, Katar, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Suriye, Yemen, Mısır, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus ve İran ramazan ayının perşembe günü başlayacağını duyururken; Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas ise bugün hilali gözlemledikten sonra açıklama yapacak.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu, çarşamba akşamı hilalin görülmediğini, dolayısıyla ramazanın ilk gününün perşembe olduğunu bildirdi.

Katar Vakıflar Bakanlığına bağlı Hilal Gözetleme Komitesinden yapılan açıklamada da hilâlin görülememesi dolayısıyla hicri takvime göre, şaban ayının otuzuncu gününün tamamladığı ve ramazan ayının perşembe başlayacağı kaydedildi.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Filistin Televizyonunda yayınlanan açıklamasında, çarşamba günü Filistin topraklarında ramazan ayının hilalinin görülemediğini duyurdu. Hüseyin, perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu belirtti.

Kuveyt'teki El-Kabes gazetesinin haberine göre de ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu, ramazan hilalinin görülememesi dolayısıyla çarşamba gününün şaban ayını tamamlayan son gün olacağını ve ramazan ayının perşembe başlayacağını açıkladı.

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Sudan İslam Fıkhı Kompleksi, Suriye rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığı, Lübnan ve Libya Müftülüğü de ramazan ayının perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Irak'taki Sünni Vakfı, BAE, Bahreyn, Yemen ve Tunus da perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu ilan etti.

İran Hilali Gözetleme Kurulu da ramazan ayının perşembe günü başlayacağını bildirdi.

Öte yandan Ürdün, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas'taki ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda hilalin bugün gözlemleneceği kaydedildi.

FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Etiketler : orta doğu ramazan hilal

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