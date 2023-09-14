Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı
Kaynak: AA
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de onur konuğu olarak toplantıda yer aldı.
- Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı
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