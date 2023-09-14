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14 Eylül 2023 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 17:39:00

Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Konseyi 5.Toplantısı yapıldı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de onur konuğu olarak toplantıda yer aldı.

Etiketler : İstişare Konseyi Orta Asya Devlet Başkanları TacikistaN
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