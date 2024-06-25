Ormanda mucize kurtuluş

Nereye gittiğini kimseye söylemedi ve yanında sadece birkaç malzeme aldı. Bir süre sonra yönünü kaybeden adam ormanda kayboldu.

Yakınlarının beş gün sonra McClish'ten haber almaması sonrası çalışma başlatıldı. Drone ve köpeklerle yapılan aramada McClish kaybolduktan 10 gün sonra sağ bulundu. Genç adam, kendi yiyeceğini toplayarak dereden su içerek, yabani meyveler yiyerek ve ıslak yapraklar üzerinde uyuyarak hayatta kaldığını söyledi.