Ormanda mucize kurtuluş

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25 Haziran 2024 Salı 08:33:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 08:33:00

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki Lukas McClish, bir arkadaşının bölgede bir granit çıkıntısından bahsetmesinin ardından 11 Haziran'da Kalifornia'nın Eyalet Parkı'nda üç saatlik bir yürüyüşe çıktı.

Nereye gittiğini kimseye söylemedi ve yanında sadece birkaç malzeme aldı. Bir süre sonra yönünü kaybeden adam ormanda kayboldu.

Yakınlarının beş gün sonra McClish'ten haber almaması sonrası çalışma başlatıldı. Drone ve köpeklerle yapılan aramada McClish kaybolduktan 10 gün sonra sağ bulundu. Genç adam, kendi yiyeceğini toplayarak dereden su içerek, yabani meyveler yiyerek ve ıslak yapraklar üzerinde uyuyarak hayatta kaldığını söyledi.

Etiketler : abd orman kayıp
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