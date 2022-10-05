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05 Ekim 2022 Çarşamba 18:08:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 18:23:00

OPEC günlük petrol üretimini azaltacak

Kaynak: AA

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OPEC+ grubu kasımdan itibaren günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı duyuruldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 4 ARALIK'TA

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, COVID-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

OPEC+ grubu ülkeleri bir önceki toplantıda petrol üretimini ekim ayı için günlük 100 bin varil azaltma kararı almıştı.

Etiketler : OPEC petrol varil Avusturya
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