30 Kasım 2023 Perşembe 21:14:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 21:14:00
OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
Kaynak: AA
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OPEC, Brezilya''nın 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacağını açıkladı.
OPEC, Brezilya''nın 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacağını açıkladı.
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