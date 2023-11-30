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OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak
30 Kasım 2023 Perşembe 21:14:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 21:14:00

OPEC: Brezilya, 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacak

Kaynak: AA

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OPEC, Brezilya''nın 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacağını açıkladı.

OPEC, Brezilya''nın 1 Ocak 2024'ten itibaren OPEC+ ittifakına katılacağını açıkladı.

Etiketler : OPEC+ Brezilya Enerji politikaları
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