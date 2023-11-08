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08 Kasım 2023 Çarşamba 21:08:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 21:08:00

Önce katlediyor, sonra yasaklıyor: İşgalci İsrail'den Gazze'nin işgaline karşı gösterilere engel

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Yüksek Mahkemesi, polisin Gazze'ye yönelik saldırılara karşı gösterileri yasaklamasını onayladı.

İşgalci İsrail'in Yüksek Mahkemesi, polisin Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla Arap toplumunda gösterileri yasaklamasına karşı yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme, itirazlara yönelik kararında, "Lübnan'dan gelecek füze tehdidine maruz kalan bölgelerde yapılacak iki gösteriye çok sayıda personel tahsis etmek zorunda kalacak olan" polisin gösterileri yasaklamasını onayladı.

Kararda, "polisin yaklaşık bir aydır taşıdığı ağır yük göz önünde bulundurularak", kamu düzeninin sağlanması için gerekli insan gücünün tahsis edilmesinin şu anda mümkün olmadığı aktarıldı.

Yaklaşık iki hafta önce İsrail polisi, Hayfa kentinde Gazze'deki savaşa karşı düzenlenen gösteriye müdahale etmiş, Arap ve Yahudi katılımcıların şehrin Alman mahallesinde toplanmasını da güç kullanarak engellemişti.

İşgalci İsrail'in Haaretz gazetesine göre, "Cephe Partisi" ve İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH), Sehnin ve Ummu'l-Fahm'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için dilekçe vermişti.

İsrail polisi ise dün Yüksek Mahkeme'ye gösterilerin katılımcıların emniyet ve güvenliğine zarar verebileceğini belirten bir görüş sunmuştu.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Gazzeye gösteri yasağı İşgalci İsrail polisi Yüksek Mahkeme kararı
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