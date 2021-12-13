Omicron'dan ilk ölüm gerçekleşti

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13 Aralık 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 16:00:00

Başbakan Johnson duyurdu: İngiltere'de Omicron'dan ilk ölüm

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantlı ilk hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması."

OMİCRON VARYANTI 25 BİN İLA 75 BİN ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

Ülkede dün 1239 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıkmıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

Etiketler : Boris Johnson yeni tip koronavirüs Omicron varyantı
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