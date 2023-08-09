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09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:13:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:13:00

Burkina Faso ve Mali, ECOWAS'ın olası Nijer operasyonuna karşı BM'den yardım istedi

Kaynak: AA

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Mali ve Burkina Faso, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) olası Nijer operasyonuna karşı Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istedi.

Mali ve Burkina Faso, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e muhtemel bir askeri müdahalesi karşısında sorumlu davranmaya çağırdı.

Mali ve Burkina Faso Dışişleri Bakanları tarafından kaleme alınan ortak mektupta, ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek için düzenleyebileceği olası askeri operasyonun önüne geçmek için BMGK'dan yardım istendi.

Mektupta, "Burkina Faso ve Mali, uluslararası barış ve güvenliğin garantörü olan BMGK'yi, egemen bir devleti (Nijer) hedef alan ve öngörülemeyecek sonuçlar doğuracak silahlı eylemleri önleme konusunda sorumlu davranmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda birçok zorlukla mücadele eden Nijer halkının daha büyük bir insani trajediyle karşı karşıya kalmaması için BMGK'nin "bilgeliğine" güvenildiği vurgulandı.

Aynı mektubun Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine de yollandığı öğrenildi.

Etiketler : Mali ve Burkina Faso BMGK ECOWAS
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