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29 Mayıs 2020 Cuma 13:05:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 13:05:00

Okullar tekrar kapatıldı... O ülkede ikinci dalga büyüyor!

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Koronavirüsle mücadelesinde örnek gösterilen Güney Kore'de işler tersine döndü. Koronalı bir hastanın gece kulübüne gitmesiyle ikinci dalga tetiklendi. Son iki günde pozitif vakalarda yaşanan büyük artışın ardından okullar tekrar kapatıldı.

Güney Kore'de son 2 günde yeni koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi.

Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Bunlar son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları.

Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu ve nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor.

Seoul'un batısındaki Bucheon'da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor ve şirket koronavirüs önlemlerini tam olarak uygulamamakla eleştiriliyor.

Bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesinin ardından şirket binlerce çalışanına test yapıyor.

OKULLARDA YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Virüsün çalışanlardan çocuklarına geçip okullarda yayılmasından endişe ediliyor.

Ancak yeni vakalardaki artış, bölgedeki 251 okulun yeniden kapanmasına neden oldu.

Güney Kore'de ekonomik yaşam normale dönmeye başlarken, Seoul ve çevresindeki bölgelerde parklar ve müzeler hâlâ kapalı tutuluyor.

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