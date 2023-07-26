Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Rusya'nın hafta sonu Odessa şehrine yönelik füze saldırısında, Odessa merkezinde bulunan sivil binalar hasar gördü.

Saldırı sonucu harabeye dönüşen bazı sivil binaların yanında füzenin isabet ettiği noktada çukur oluştuğu görüldü.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası Odessa'daki durumu takip eden AA ekibi, buradaki enkaz kaldırma sürecini görüntüledi.

Odessa'ya yönelik saldırı

Ukrayna, Rusya'nın hafta sonu Odessa şehrine yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Rusya ise Odessa şehri yakınlarında insansız deniz aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa'ya füze saldırısının "karşılıksız kalmayacağını" belirtmişti.