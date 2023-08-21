VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Kur'an'a saldırılara sert tepki: İslam dünyası daha fazla tahammül etmeyecek
Sakatlık yaşayan Arda Güler'den iyi haber!
Netanyahu, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
e-Devlet'te rekor: 3 milyarı aştı
İstanbul'da taksi denetimi
Muğla'da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:27:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:27:00

O ülkeden korkutan haber! Vaka sayısı 100 bine, ölü sayısı da 485'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bangladeş'te dang humması vakaları 100 bini aşarken, ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 485'e yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünden (DHGS) yapılan açıklamada, sadece başkent Dakka'da son 24 saatte 872 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yılın başından bu yana dang hummasından ölenlerin sayısının 485 olduğu, ülke genelindeki vaka sayısının da 100 bini geçtiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Bangladeş'teki dang humması salgınının kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı.

Bangladeş'te temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edilmişti.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Etiketler : dang humması Bangladeş Dünya Sağlık Örgütü
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Miço Karan

Miço Karan
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Okuma buluşması

Okuma buluşması
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Duygusal gece

Duygusal gece
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX