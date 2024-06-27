İnek başına 100 euro karbon vergisi

Danimarka'da hükümet, gıda kaynaklı emisyonları azaltmak için yeni bir karara imza attı. Meslek örgütleri ve çevreci grupların da katıldığı aylar süren hummalı tartışmaların ardından, besicilere getirilecek yeni bir vergi belirlendi.

Financial Times'ın haberine göre tarıma yönelik ilk karbon vergisi olan bu karar, inek başına yıllık 100 euro vergi ödenmesini içeriyor.

İnek ve koyun gibi geviş getiren hayvanlar, sindirim sürecinde karbondioksitten daha güçlü bir sera gazı olan metan üretiyor.

Hayvancılık, tek başına küresel emisyonların yüzde 11'ini oluşturuyor. Bunun yaklaşık neredeyse üçte ikisi ise ineklerden kaynaklanıyor.



Danimarka Parlamentosu'nda bu yıl içinde söz konusu vergi için oylama yapılması bekleniyor.