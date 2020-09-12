İngiliz Guardian gazetesi sordu: Bu harita savunulabilir mi?

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12 Eylül 2020 Cumartesi 13:42:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 13:53:00

O soruyu Guardian sordu: Bu harita savunulabilir mi?

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İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen, Yunanistan'ın Ege'yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Analizde, Atina'nın hukuksuz girişimlerine yönelik dikkat çeken ifadeler yer aldı. Yunanistan'ın Akdeniz'deki hedeflerinin Lahey Adalet Divanı tarafından desteklenmeyeceği belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye’nin en uzun kıyılara sahip olmasına rağmen, Yunanistan’ın Ege’yi Yunan denizine çevirme çabasını harita ve uzman görüşleriyle sorguladı. Gazetenin politika editörü Patrick Wintour imzasıyla yayınlanan analizde, Doğu Akdeniz’deki gaz rezervleri üzerindeki kavganın, Libya, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’nın katılımıyla büyüdüğüne işaret edilerek, bunun NATO Türkiye ve Yunanistan arasında ‘deniz çatışması’ endişesini arttırdığı belirtildi.

MACRON DERİNLEŞTİRDİ

Akşam'ın haberine göre, yazıda “Kriz, son aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’nin giderek artan askeri dış politikasına karşı çıkması ve Türkiye’nin artık Akdeniz’de ortak olarak görülemeyeceğini söylemesi ile derinleşiyor. Macron, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’e 18 Rafale jetinin satışı da dahil olmak üzere Fransız askeri desteği de teklif etti” denildi. Yazıda Türkiye’nin, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni, Fransız destekli isyancı General Khalifa Hafter’in saldırısından koruduğu da hatırlatıldı.

ATİNA ENGELLEDİ

Yazıda Fransa’nın, (bölgede deniz hakkı olmamasına rağmen) Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak istediğine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de büyük bir Türk karşıtı ağ yarattığına da işaret edildi. Almanya’nın ‘arabuluculuk’ ve NATO’nun gerilimi düşürme çabalarına da değinilen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Merkel’in isteği üzerine geçen ay Kıbrıs yakınlarındaki arama çalışmalarına ara verdiğini, ancak Yunanistan’ın Mısır’la deniz sınırı anlaşması yapması üzerine, çalışmaları yeniden başlattığına; NATO’nun teknik müzakereler başlatma çabasının da, Yunanistan’ın itirazı üzerine ertelendiğine işaret edildi. Yazıda, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, münhasır ekonomik bölgelerin sınırları ‘kıta sahanlığı’ temelinde belirlenmesine ve Türkiye’nin daha uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen, Yunanistan’ın karasularını ‘12 mil’ olarak iddia ettiği ve Ege Denizi’ni ekonomik olarak tamamen Yunan olduğunu savunduğu belirtilerek, Meis adasının Türk kıyılarından sadece 2 kilometre, Yunan anakarasına ise 500 kilometre uzakta olduğuna dikkat çekildi.

LAHEY DESTEKLEMEZ

Yazıda, şöyle denildi: “Benzer anlaşmazlıklar yaşayan birçok ülkede olduğu gibi, her iki tarafı da tahkim girişiminde bulunmaya zorlayan analistler, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın Yunanistan’ın maksimalist konumunu desteklemeyebileceğini söylüyorlar.”

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