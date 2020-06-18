Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Nazarbayev'in Sözcüsü Aidos Ukibay, Nazarbayev'in testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Eski cumhurbaşkanının durumunda endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen sekreter, Nazarbayev'in karantinaya alındığını ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini belirtti.
79 yaşındaki Kazak lider, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı. Nazarbayev, 9 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu Cömert Tokayev'e devretmişti. Tokayev tek başına girdiği bu seçim sonucunda, Kazakistan'ın ikinci cumhurbaşkanı ünvanını almıştı.
- Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında umutlandıran açıklama!
- Türkiye'nin PKK hamlesi sonrası BAE'den tuhaf açıklama
- Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı
- Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
- Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı
- Pompeo, Hawaii'de üst düzey Çinli bir yetkiliyle bir araya geldi