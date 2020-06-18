Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Nazarbayev'in Sözcüsü Aidos Ukibay, Nazarbayev'in testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Eski cumhurbaşkanının durumunda endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen sekreter, Nazarbayev'in karantinaya alındığını ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

79 yaşındaki Kazak lider, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı. Nazarbayev, 9 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu Cömert Tokayev'e devretmişti. Tokayev tek başına girdiği bu seçim sonucunda, Kazakistan'ın ikinci cumhurbaşkanı ünvanını almıştı.