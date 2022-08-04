Norveç'te Kral 5. Harald hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Norveç'te 85 yaşındaki Kral 5. Harald, ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Kralın sağlık durumu stabil.
Norveç'te Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 5. Harald'ın muayene için Oslo Üniversitesi Hastanesine bağlı Rikshospitalet'e kaldırıldığı duyuruldu.
Kralın sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ekim 2020'de kalp kapakçığı değiştirilen 5. Harald, Mart 2022'de ise Kovid-19'a yakalanmış ve hafif semptomlarla salgını atlatmıştı.
- Norveç'te Kral 5. Harald hastaneye kaldırıldı
- ABD'de maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etti!
- Çin'in fırlattığı güdümlü füzeler Tayvan yakınlarına düştü
- Fransa'da 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü
- Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü