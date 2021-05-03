Norveçli uzmandan dikkat çeken Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması: "Ermeni hava savunmasını parçalara ayırdı"
Türk yapımı Bayraktar TB2 dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi yakın markaja aldı. Toje, 'Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir. Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı.' ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden önemli rol oynayan Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 dünya basınında kendine yer bulmaya devam ediyor. Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, 'Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir. Norveç, F-35 sayısını düşürmeli ve buradan kalan para ile SİHA projelerine yatırım yapmalı.' dedi.
Star.com.tr'de yer alan habere göre, Türkiye'nin insansız hava araçları son dönemde tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ zaferine önemli katkı sunan Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor.
Norveçli Dış Politika Uzmanı Asle Toje, Libya'nın ardından Karabağ'da da destan yazan Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ile motorundaki hızlı yıpranmadan dolayı eleştiri oklarının sürekli hedefi olan 5. nesil savaş uçağı F-35'leri karşılaştırdı. Türk SİHA'larına övgüler dizen Toje, "Bir F-35'in parası ile Ermeni hava savunmasını parçalara ayıran Türk üretimi Bayraktar TB2'den 22 adet alınabilir. " ifadelerini kullandı.
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