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24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:05:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:05:00

Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak

Kaynak: AA

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Norveç Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı savaşta olan Ukrayna'ya göndermek üzere Norveç yapımı Black Hornet mikro dronlardan alacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya bağışlamak üzere aldığı mikro dronların 9,1 milyon dolar değerinde olduğu bilgisi yer aldı.

Öte yandan, Norveç de İngiltere'nin hazırladığı ve dron alımının yanı sıra Ukrayna ordusuna verilecek eğitimleri kapsayan yardım fonuna yaklaşık 42 milyon dolar katkı sağlayacak.

İki ülke, Ukrayna'nın, Rus saldırılarına karşı askeri ekipman talep etmesi üzerine harekete geçmişti.

Gözetleme ve hedef belirleme fonksiyonları olan Norveç yapımı Black Hornet mikro dronlar sektörün önde gelen teknolojileri arasında yer alırken, ABD, İngiltere ve bazı NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Black Hornet dronlarının kentsel alanlarda kullanıma elverişli, sağlam, güvenilir ve tespit edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Gram, bugüne kadar Batılı ülkelerin Ukrayna'ya kendi stoklarından yardım yaptığını ancak İngiltere ve Norveç'in mikro dron yardımı konusundaki iş birliğinin, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya nasıl destek verecekleri konusunda yeni bir "istikameti" gösterdiğini vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuya ilişkin açıklamasında, Norveç ve İngiltere'nin Ukrayna ile "omuz omuza" olduğunu ve söz konusu dronların muharebe alanında Ukrayna'ya "hayati" bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Etiketler : Bakanlık Norveç Ben Wallace
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