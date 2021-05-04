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04 Mayıs 2021 Salı 00:03:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 00:03:00

Norveç medyası: 'Bir F-35 yerine 22 Türk SİHA'sı alalım'

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ABD'nin başını çektiği F-35 projesinin alarm verdiğini belirten Dagens Næringsliv gazetesindeki analiz, 52 jet siparişi veren Norveç'in SİHA'lara yönelmesi gerektiğini belirtiyor.

Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.

Türk kaynakları da dolaylı olarak, Kırım'daki Rus ordusuna yönelik olası bir sinyal engelleme durumuna ilişkin bilgileri doğruluyor.

Askeri analist Turan Oğuz, "Bugün ABD'ye ait 2 Global Hawk İHA, İngiltere'ye ait 1 RC-135W ELINT uçağı ve Ukrayna'ya ait 1 İHA Bayraktar TB2 (muhtemelen SIGINT ünitesiyle) Rusya'nın ilhak ettiği Kırım çevresinde uçtu." dedi.

Rus medyasına göre, Rusya sınırlarına yakın keşif uçuşlarının yoğunluğu, mevcut durum saldırı hazırlıklarına oldukça benzediği için Rus tarafını tekrar bölgeye asker göndermek zorunda bırakabilir.

Etiketler : ABD Norveç medyası siha F-35
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