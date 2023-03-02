Nijerya'nın yeni lideri Tinubu'yu önemli sorunlar bekliyor

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) verilerine göre, Tinubu, 8 milyon 794 bin 726 oy alarak ülkenin yeni devlet başkanı seçildi.

Uzun zamandır terör ve silahlı çetelerin saldırılarıyla sarsılan Nijerya, son yıllarda ekonomiyi etkileyen petrol hırsızlığı gibi sorunlarla da mücadele ediyor. Ayrıca ülkede, basılan yeni banknotların piyasada yeterince bulunamaması ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Ülkenin yeni seçilen devlet başkanı Tinubu'nun ulusal güvenlik, petrol hırsızlığı, ekonomi ve yolsuzluk gibi sorunlarla mücadeleye öncelik vermesi bekleniyor.

Tinubu, artan şiddet, çift haneli enflasyon ve endüstriyel ölçekte petrol hırsızlığı dahil bir dizi sorunu çözme sözü vermesine rağmen, muhalifler ise bu sorunlarının çoğunun "iktidar partisinden mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari" döneminde daha da kötüleştiğini dile getiriyor.

ULUSAL GÜVENLİK



Nijerya'da güvenlik sorunu, vatandaşlar ve yabancı yatırımcılar için giderek büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 13 yıldır devam eden terör örgütü Boko Haram isyanının ardından kuzeybatıda silahlı çete üyeleri ve fidyeciler de yoğun faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne olurken, güneydoğuda terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyeleri yoğun faaliyet gösteriyor. Ayrıca, ülkenin güneyinde de korsanlık gibi güvenlik sorunları artıyor.

Bola Ahmed Tinubu, güvenlik tehditlerine çözüm amacıyla daha fazla asker ve polis istihdam ederek, onlara daha iyi maaş ve donanımlı ekipman sağlamak istiyor.

PETROL HIRSIZLIĞI

Nijerya'nın petrol ve doğal gaz zengini olması dolayısıyla ülkenin en büyük gelir kaynağı bu sektörden elde ediliyor. Ekonomisi petrole dayanan Nijerya'da hırsızlık ve sabotajlar ise büyük zarar veriyor. Petrol hırsızlığı, petrol şirketleri için büyük sorun teşkil ediyor.

Nijerya'da geçen yıl, 1997'den bu yana en düşük günlük ortalama üretim kaydedildi. Tinubu, ülkenin boru hatlarını korumak ve vergi teşvikleriyle yeni yatırımcıları çekmek için bir gözetim birimi kuracağı vaadinde bulundu.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK



Afrika'nın lider ve en kalabalık ülkesi Nijerya, yavaş ekonomik büyümeyle mücadele ediyor, enflasyon ve işsizlik oranlarındaki artış da sürüyor.

Nijerya'da hayat pahalılığında kaydedilen artışlar daha önce görülmemiş ve dayanılmaz boyutlara yükselirken, eski hükümet, ulusal ekonomik planlama ve yönetim konusundaki "çekiciliğini" yitirmiş görünüyor.

Tinubu, istihdam yaratmak ve hükümet harcamalarındaki yasal sınırları kaldırmak için kamu altyapı programını geliştireceği sözü verdi.

YOLSUZLUK



Ülkede yolsuzluk, kamu görevlileri arasında en yaygın sorunlardan biri olmaya devam ederken, hükümetin bu konuda çeşitli adımlar attığı biliniyor.

Yeni lider Tinubu, ülkedeki yolsuzluk tehdidiyle doğrudan yüzleşeceği ve buna izin vermeyeceği vaadinde bulundu.