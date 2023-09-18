VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ile İran arasında tutuklu takası anlaşması: 5 kişi serbest bırakıldı
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'nda
Bakan Kacır: Katma değerli üretim ve girişimciliğin adresi Türkiye olacak
Nijerya'nın aşırı yağışlar sele neden oldu
IKBY'de havaalanına İHA ile saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Afganistan'a yardım malzemesi gönderdi
18 Eylül 2023 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 18:54:00

Nijerya'nın aşırı yağışlar sele neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Lagos eyaletinde iki gündür etkili olan aşırı yağışlar, bazı mahalleleri sular altında bıraktı.

İki gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Lagos eyaletinin Ajegunle ve Ikorodu bölgelerinde çok sayıda ev ile Lagos-Badagry ana yolu sular altında kalırken, pek çok iş yeri zarar gördü.

Eyaletin Ile-Epo ve Alimosho banliyöleri de saatler süren sağanak nedeniyle sele teslim oldu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Ile-Epo'daki yağışlar nedeniyle 1 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Farinloye, daha önce Lagos dahil ülkenin 13 eyaletine bağlı 50 bölgenin şiddetli yağışlar ve selle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Etiketler : SEL NİJERYA AFRİKA
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Ayrıldılar

Ayrıldılar
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX