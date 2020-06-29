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29 Haziran 2020 Pazartesi 11:22:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 11:22:00

Nijeryalı fenomene operasyon: 30 milyon sterlin ile yakalandı

Kaynak: AA

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Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 30 milyon sterlin ile yakalanan Abbas'ın, Instagram'da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcıları dolandırdığı ifade edildi.

Nijeryalı fenomen Raymond Abbas, siber suçlar kapsamında, Dubai polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. FBI, 38 yaşındaki Raymond Abbas'ın dairesine baskın düzenledi. Baskında Nijeryalı fenomenin dairesinde 30 milyon sterlinden (255 milyon TL) fazla para ele geçirildi. Yetkililer, Nijeryalı fenomenin lüks hayat fotoğraflarını kullarak ve sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırıldığını bildirdi.

İKİ MİLYONDAN FAZLA E-POSTA ADRESİ BULUNDU

Konu ile ilgili Dubai polisi Brigadier Jamal al-Jalaf, fenomenin özellikle denizaşırı kullanıcıları hedef aldığını ifade etti. Yetkililer operasyon sırasında ele geçirilen birkaç telefon ve bilgisayarda iki milyon kurbanın e-posta adreslerinin bulduğuna inanıyor. Baskın sırasında lüks arabaların yanı sıra nakit dolu valizler de ele geçirildi. Konuyla ilgili konuşan bir FBI yetkilisi, “Abbas, kurbanların kredi kartı bilgilerini çalıyor. Daha sonra parayı aktarmak için tanınmış şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyor. Böylelikle bir çok ülkedeki kişileri dolandırıyor" dedi. Abbas'ın Avrupa, Amerika ve Nijerya olmak üzere 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.

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