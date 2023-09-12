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Nijerya'dan salgın hastalıklara karşı adım: 2,2 milyon çocuk aşılanacak
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12 Eylül 2023 Salı 17:19:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 17:19:00

Nijerya'dan salgın hastalıklara karşı adım: 2,2 milyon çocuk aşılanacak

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da önlenebilir salgın hastalıklara karşı 2,2 milyon çocuğun aşılanacağı bildirildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkedeki çocuklarda "sıfır salgın hastalık" hedefi kapsamında aşı kampanyası başlatıldığını belirtti.

Kampanyayla ülke genelinde 2,2 milyon çocuğun aşılanmasını hedeflediklerini dile getiren Shuaib, başta çocuklar olmak üzere ülke nüfusunun önemli kısmının hala aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı duyarlı olmadığını ifade etti.

Shuaib, Kovid-19 salgını döneminde ülkedeki rutin aşılamada zorluklar yaşandığını ancak buna rağmen hükümetin ülke genelinde yeni aşı kampanyası başlatmayı başardığını kaydetti.

Etiketler : nijerya salgın aşılama
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