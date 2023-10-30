Nijerya'daki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor: Kayıp 70 kişi hala bulunamadı
Kaynak: AA
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletindeki yolcu taşıyan teknenin 28 Eylül'de alabora olması sonucu halen 70 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Taraba Eyalet Sekreteri Yusuf Dan-Asabe, TheCable gazetesine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu hatırlattı.
Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Dan-Asabe, kaza bölgesinde şimdiye kadar 12 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.
Dan-Asabe, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora olmuştu. Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
- Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Gazze'deki yaralılar Mısır'a getirildi
- Rusya'dan Gazze açıklaması: "Bir kez daha teyit ediyoruz, bir an önce ateşkes sağlanmalı"
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor