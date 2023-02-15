VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde bebek çalma girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı
Nijerya'da Türkiye çağrısı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş merkezli...
Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık soruşturmasında 124 tutuklama
Nevşin Mengü'den açık provokasyon
Baraj yalanı sonrası Oğuzhan Uğur'dan yeni skandal: AFAD'a gerek yok benimle muhatap olabilirsin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkan Erdoğan ile görüşecek
Enkaz altında yaşam mücadelesi: Kolunu kesip kanıyla 7 aylık bebeğini doyurdu
AKINCI ve Bayraktar TB2'ler deprem bölgesi semalarında
"Yer kabuğunda 7,3'lük metrelik yer değiştirme oldu"
Elazığ Valiliği'nden yıkımlara ilişkin uyarı
"Türkiye'de mükemmel bir organizasyon var"
Devlet deprem yaralarını saracak: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor
Depremde bölge yer değiştirdi
Mart başında 30 bin konut: 3-4 katı geçmeyecek
Bakan Özer: Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmete geçti
Pakistan'da tatbikattaki Azerbaycanlı askerlerden "gönlümüz Türkiye'de" mesajı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin deprem bölgesine desteği sürüyor
IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti
Deprem, spor camiasını da derinden sarstı
Dünya Tekvando Federasyonu, depremzedeler için 30 bin dolar bağış yaptı
Psikolojik ilk yardım: Ruhumuzu enkaz altından nasıl çıkaracağız?
Kahramanmaraş depreminin kendine has özellikleri
Asrın felaketinde dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi
15 Şubat 2023 Çarşamba 15:59:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 15:59:00

Nijerya'da Türkiye çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'da İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yardım çağrısında bulundu.

NSCIA Başkanı ve Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Müslüman aleminde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Nijerya'nın, bu zor döneminde Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Abubakar, "Para yardımı göndermek isteyen Nijeryalılar Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından açılan resmi hesap numarasına yatırabilir. İnsani yardım göndermek isteyenler için de kapılar açık." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli yardım kuruluşları Türk Büyükelçiliğinin eşgüdümünde depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor.

Etiketler : Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar Nijerya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX