Nijerya'da Türkiye çağrısı

NSCIA Başkanı ve Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Müslüman aleminde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Nijerya'nın, bu zor döneminde Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Abubakar, "Para yardımı göndermek isteyen Nijeryalılar Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından açılan resmi hesap numarasına yatırabilir. İnsani yardım göndermek isteyenler için de kapılar açık." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli yardım kuruluşları Türk Büyükelçiliğinin eşgüdümünde depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor.