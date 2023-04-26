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26 Nisan 2023 Çarşamba 15:53:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 15:53:00

Nijerya'da sıtma nedeniyle yıllık yaklaşık 90 bin can kaybı

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl sıtmaya bağlı yaklaşık 90 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Nijerya Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Mamman Mamuda, Dünya Sıtma Günü dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen programda Sağlık Bakanı Osagie Ehanire'nın açıklamasını okudu.

Bakan Ehanire, açıklamasında, Nijerya'da sıtmanın en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Ehanire, ülkede her yıl yaklaşık 55 milyon sıtma vakasının ve sıtmaya bağlı yaklaşık 90 bin ölümün meydana geldiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Nijerya'da sadece 2022'de sıtmanın tahminen ekonomiye 1,6 milyar dolar zarar verdiğini kaydeden Ehanire, dikkat edilmezse bu rakamın 2030'a kadar 2,8 milyara dolara yükselebileceğini aktardı.

Ehanire, ülkede sıtmanın başarılı bir şekilde kontrol altına alınmasının üretkenliği artıracağını, sağlığı iyileştireceğini, yoksulluğu azaltacağını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

HER 2 DAKİKADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Etiketler : batı afrika nijerya sıtma can kaybı
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