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08 Mart 2022 Salı 15:32:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 15:32:00

Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü

Kaynak: AA

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Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, silahlı kişilerin gönüllü savaşçılara düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, 6 Mart Pazar gecesi Kebbi eyaletine bağlı Sakaba bölgesinin köylerindeki gönüllü savaşçıları pusuya düşürdü.

Silahlı kişilerin, gönüllü savaşçılara açtığı ateş sonucu en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Kebbi Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, olayı doğruladı ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Bölgede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, ocakta silahlı kişilerin Kebbi eyaletinin Dankade bölgesinde düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Kebbi eyaleti NİJERYA SALDIRI
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