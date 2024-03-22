Nijerya'da silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, gece saatlerinde Niger'e bağlı Madaka bölgesine gelen motosikletli silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Saldırıda aralarında bölge şefinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kaçırıldı.

En az 50 evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi.

Bu arada, Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırılar nedeniyle polis ve ordunun işbirliğinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.