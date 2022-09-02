Nijerya'da silahlı saldırı: 6 ölü
Kaynak: AA
Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Guma bölgesindeki köylere kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından 6 kişinin cansız bedeni bulundu.
Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
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