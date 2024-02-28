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28 Şubat 2024 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 21:09:00

Nijerya'da menenjit salgını: 20 öğrenci hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde, bazı okullarda menenjit salgını yaşanıyor. Salgında 20 öğrenci hayatını kaybetti.

Yobe Eyaleti Eğitim Bakanlığı yetkililerinden Muhammed İdris, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki bazı okullarda menenjit salgını tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

İdris, salgın nedeniyle 20 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, bazı öğrencilerin de hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Muhammed İdris, menenjit salgınına karşı sağlık tedbirlerini artırdıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

Etiketler : Yobe menenjit salgını okul öğrencileri
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