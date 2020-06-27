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27 Haziran 2020 Cumartesi 07:34:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 07:35:00

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bini aştı

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 23 bini geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 125 bin 90 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 684 artarak 23 bin 298'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 554'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 8 bin 253 olduğu aktarıldı.

Lagos 9 bin 741, başkent Abuja 1676, Oyo 1264, Kano 1191, Rivers 982 ve Edo 873 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı, 9 bin 317 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

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