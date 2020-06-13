  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pekin'de yeni dalga paniği
TIR, trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarptı!
Koruma altındaki geyikböceği Diyarbakır'da görüldü
Kocaeli'de feribot seferleri normale dönecek
TCMB'den faiz oranı tespiti
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Galatasaray Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 504 kişi öldü
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız
Türkiye, Libya'da küresel tezgahı bozdu: Dünyaya ders verdik
İletişim Başkanlığı paylaştı! Haritadaki yeri ilk defa gösterildi
İngiltere'de devam eden protestoların ortasında aşırı sağ da sokağa iniyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye gerektiğinde tüm Doğu ve Orta Akdeniz kıyılarına müdahale ederim
Yeni tip koronavirüsten fazla can aldı
Trump'tan seçim sorusuna çok konuşulacak cevap
Dikkat çeken çağrı: Türkiye gibi yönetilmek istiyoruz
Çaresizlik itirafı: Türkiye ve Rusya'nın gösterisini izliyoruz
İsrail'de 'bu kadarına da pes' dedirten olay! Kovid-19 torpili
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti
BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için kapsamlı ve şeffaf soruşturma çağrısı
Beyaz Saray, sosyal medya kararnamesini basına sızdıran kişinin kovulduğunu açıkladı
BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi
"Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa sürüklenmeyeceğiz"
Toronto'daki camilerde Kovid-19 salgını sonrası ilk Cuma namazı kılındı
13 Haziran 2020 Cumartesi 08:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 08:10:00

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs görülen vaka sayısı 15 binin üzerine çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ülkede şimdiye kadar 88 bin 432 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 627 artarak 15 bin 181'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 399'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 891'e ulaştığı belirtildi.

Nijerya'da Lagos 6 bin 840, başkent Abuja 1162, Kano 1049, Ogun 544 ve Edo 518 ve Rivers 482 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 227 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 227 bini aşarken, 6 bin 080 kişi de hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun şeklinde sıralandı.

Sırasıyla Mısır, Güney Afrika, Cezayir, Sudan, Nijerya, Kamerun ve Fas, kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı yaşanan ülkeler oldu.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER