Nijerya'da kilise saldırısı: 2 ISWAP üyesi yakalandı
Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ın 2 üyesi daha yakalandı.
Nijerya Savunma Bakanlığının Enformasyon Direktörü Jimmy Akpor, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıyla bağlantılı 2 ISWAP üyesinin daha yakalandığını belirtti.
Akpor, bu teröristlerin daha önce yakalananlardan farklı olduğunu ifade etti.
EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ
Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, 9 Ağustos'ta bir televizyonda yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin birkaç şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.
Hükümet, saldırıdan terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.
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