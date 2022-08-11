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11 Ağustos 2022 Perşembe 23:59:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 23:59:00

Nijerya'da kilise saldırısı: 2 ISWAP üyesi yakalandı

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Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ın 2 üyesi daha yakalandı.

Nijerya Savunma Bakanlığının Enformasyon Direktörü Jimmy Akpor, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıyla bağlantılı 2 ISWAP üyesinin daha yakalandığını belirtti.

Akpor, bu teröristlerin daha önce yakalananlardan farklı olduğunu ifade etti.

EN AZ 40 KİŞİ ÖLDÜ

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, 9 Ağustos'ta bir televizyonda yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin birkaç şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.

Hükümet, saldırıdan terör örgütü Boko Haram bağlantılı ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.

Etiketler : Nijerya Savunma Bakanlığı ISWAP üyesi kilise saldırısı
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