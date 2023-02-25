VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
Mısır'da Hava Kuvvetlerine ait bir eğitim uçağı düştü
Depremde yıkılan bazı binalarla ilgili tutuklu sayısı 29'a yükseldi!
Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor
Malatya'da 2 işçi göçük altında kaldı
Enkazdan çıkarılan 9 yaşındaki Yağmur: Artık üşümüyorum aksine terliyorum
Filistin'de deprem bölgelerinde görev yapan arama kurtarma ekibine onur madalyası verildi
AFAD'dan 'Niğde depremi' açıklaması: 'Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz'
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
İskenderun'da NATO'nun desteğiyle konteyner kent kuruluyor
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Refakatçisi olmayan 1453 çocuk ailesine teslim edildi
Nijerya'da halk sandık başında
KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti!
En çok boşanma ve evlenme Mardin'de!
Konteyner evler yok satıyor: Fiyatları 65 ile 130 bin TL arasında
Enkaz başından ayrılmayan can dost
105 saati 13 gün olarak saymış
Mesajda kelime düzeltme imkanı
Alev gözcüleri çadır kentte nöbette
Yüksek enerjili erkek seviyormuş
Doha'da eski eşle randevu
Türkünün geliri depremzedelere
Her kuruş hayat kurtarır
25 Şubat 2023 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 18:09:00

Nijerya'da halk sandık başında

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, devlet başkanı, senato ve temsilciler meclisi seçimi için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme işlemi saat 14.30'a kadar sürecek.

Yaklaşık 93 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinde kurulan 176 binden fazla sandıkta oy kullanılacak.

Seçim sonuçları, sandıkların kapanmasının ardından 24 saat içinde belli olacak.

Ülkede uzun zamandır yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seçimlerde 400 binden fazla güvenlik gücü görev alıyor.

Seçim süreci boyunca ayrıca 146 bin yerli ve yabancı gözlemci görev yapacak.

Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamıyor.

Başkanlık seçimi için 18 aday yarışacak olsa da bunlardan 3'ü öne çıkıyor.

İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi adayı Peter Obi anketlerde öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Anayasaya göre, devlet başkanı 4 yıl için belirlenirken en fazla 2 dönem görev yapabiliyor.

Etiketler : Nijerya Afrika seçim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX