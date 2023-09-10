Nijerya'da feribot alabora oldu: 26 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Nijerya'nın Nijer eyaletinde yer alan Mokwa yerel yönetim bölgesinde içinde 100'den fazla insanın olduğu feribotun alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Nijer eyaletinde feribotun alabora olması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Nijer eyaletinde yer alan Mokwa yerel yönetim bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Nijer Eyaleti Vali Sözcüsü Bologi İbrahim yaptığı açıklamada, "Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğü doğrulandı, 30'dan fazla kişi kurtarıldı. Deniz polisi ve yerel dalgıçların Nijer Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı ile işbirliği içinde yürüttüğü kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.
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